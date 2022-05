Paľo Habera vyráža na koncerty: Vyvetrá legendárne rifľové kraťasy z roku 1992?!

Čerstvý šesťdesiatnik Paľo Habera (60) je na výslní viac ako štyridsať rokov. Všade, kde spevák vystúpi, spôsobí ošiaľ a o fanúšikov nemá rozhodne núdzu.

Na rifľové kraťasy sa nezabúda! Spevák Paľo Habera pred časom oznámil, že v lete odohrá niekoľko koncertov na Slovensku a v Česku. Fanúšikovia sú nadšení, že ho môžu opäť zažiť na pódiách. Žiadajú však, aby sa rodák z Brezna opäť obnažil. Paľo na koncertoch dostáva rôzne žiadosti od svojich obdivovateľov, jedna sa však neustále opakuje.

Naposledy dostal na koncerte pozdrav, na ktorom sa nachádzala jeho fotografia v legendárnych rifľových kraťasoch s nápisom: „Vyzleč sa!“ Známy spevák v minulosti nevedel, že by jeho módny výstrelok mohol ľudí tak zaujať. Mini šortky nosil na koncertoch po kultúrnych domoch, aby mu nebolo teplo. „Na našich koncertoch sa bavím aj ja, inak by som to nerobil. Možno mi hodia na pódium ešte nejakú inú žiadosť,“ povedal spevák, ktorý sa plánovaných koncertov nevie dočkať. Či sa však ešte Paľo niekedy ukáže na verejnosti ako za starých čias, to v tejto chvíli zostáva otázne.

