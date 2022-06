Vášne Zuzany Smatanovej: Kombinácia, ktorá vás dostane! Neuveríte, čomu všetkému sa speváčka venuje

Okrem hudby, ktorá jej priniesla mnoho ocenení, má aj iné vášne.

Speváčka Zuzana Smatanová (38) už odmalička miluje kreslenie, ku ktorému ju priviedol otec, lozí po skalách a jej cestovateľským snom je Grónsko. Dozviete sa aj to, prečo zbožňuje psy.

Ilustrovanie

Už to zrejme nie je žiadna novinka, ale odmalička milujem kreslenie. Môj otec bol maliar, mal úžasný talent a vďaka nemu mám v sebe schopnosť nakresliť takmer čokoľvek. Za posledné dva roky som sa ku kresleniu zase vrátila a po krásnej ponuke Petra Nagya som ilustrovala jeho knižku Peter Nagy pre deti.

Sú v nej jeho nesmrteľné detské pesničky a nedávno získala cenu Detská kniha roka 2021. Ilustrovať detské knižky bol môj sen a dnes sa mi s obrovskou radosťou a v plnej paráde plní, pretože mám na stole ďalšie inšpiratívne ponuky. Viem si predstaviť, že to bude v budúcnosti moja stabilná práca popri hudbe.

Lezenie

Ak by mi pred troma rokmi niekto povedal, že sa začnem venovať horolezectvu, asi by som si poťukala na čelo a povedala: „Ani omylom!“ No prišla prvá výzva vyliezť na Gerlachovský štít v sprievode horského vodcu Michala Gerčáka a Jana Tribulu, a stal sa z toho môj koníček.

Venujem sa tomu už druhý rok a mám za sebou viacero náročnejších výstupov v Tatrách, lezenie ľadopádov, drytooling a v júli ma čaká spolu s nimi výstup na Mont Blanc, preto usilovne trénujem. Nemám strach z výšok, rada skúšam nové veci, pri ktorých sa musím spoľahnúť len na svoju vlastnú silu a odvahu. Lezenie je aktivita, pri ktorej zabúdam na celý svet okolo a sústredím sa len na to, kam dám ruku a kam nohu.