Emília Vášáryová sa dočkala poklôn: Ako ju vnímajú mladé herečky? Milé zážitky a spomienky na štúdium

Prvá dáma slovenského filmu a divadla, herecká diva Emília Vášáryová (80), oslávila pred pár dňami nádherné životné jubileum.

Jej obdivuhodná kariéra sa začala v 50. rokoch minulého storočia a trvá až dodnes. Milka, ako ju mnohí familiárne volajú, je vzorom pre mnohé herečky, ktoré nám prezradili, čo pre ne táto žijúca legenda znamená.

Nela Pocisková (31) - Vždy pri mne stála

S Milkou Vášáryovou sa spájajú moje herecké začiatky. Mala som tú možnosť a česť spolupracovať s ňou na svojom prvom väčšom televíznom projekte, seriáli Ordinácia v ružovej záhrade, kde mi hrala babičku. Pamätám si, že som z toho mala veľký rešpekt a stres. Obdivujem ju ako herečku, ale aj ako obrovskú osobnosť, pretože jej istota, ktorú vám dáva na pľaci, jej pozitívna energia a charizma, ktorú má, je nesmierne silná a bola pre mňa veľmi inšpirujúca.

Bola som vtedy malé dievčatko a mala som týždeň pred natáčaním kŕče v bruchu z toho, že budeme spolu hrať a ako to celé zvládnem. Vždy pri mne stála, snažila sa mi pomáhať a dávať rady, pracovať so mnou a obohacovať ma. Dodnes mám na ňu úžasné spomienky a obdivujem ju nielen ako herečku, ale najmä ako ženu, pretože je prekrásna. O to viac si ju vážim, že dokáže s gráciou plávať životom a inšpirovať nás všetkých naokolo.

Dominika Richterová (30) - Má neuveriteľnú eleganciu

Pani Emíliu Vášáryovú som spoznala na VŠMU, keď som nastúpila do jej ročníka. Nesmierne si vážim, že som mala možnosť s ňou pracovať a spoznať ju. Vždy bola pre mňa výnimočná slovenská herečka, ktorej prácu som s obdivom sledovala.

Páči sa mi, že aj s plynúcim vekom je dámou, ktorá v sebe nosí neuveriteľnú eleganciu, ženskosť a autenticitu. Mnohokrát som sa na ňu len tak zadívala a zbožňovala som, keď sa úprimne rozosmiala - vtedy žiarila. Rada som sledovala tú ženskú krehkosť, ktorú v sebe nosí, ale zároveň ma dokázala vždy prekvapiť svojou energiou a silou.

Myslím, že bola pre nás všetkých veľkou inšpiráciou. Prajem jej teda ku krásnemu jubileu, aby jej život priniesol ešte veľa úsmevných chvíľ, pevného zdravíčka, pokoja v duši a ešte mnoho krásnych rolí, ktorými poteší diváka či už na filmovom plátne, alebo v divadle.