Judínyová a Skrúcaný sú aj po rokoch stále rovnako zaľúbení: Láskyplné vyznanie hrdličiek

Už je to desať rokov, čo sa prominentný pár herec Štefan Skrúcaný (62) a celebritná moderátorka Erika Judínyová (51) dali dokopy.

Ich láska šokovala ako najbližších, tak i širokú verejnosť. Dvojica si z názorov iných ťažkú hlavu nikdy nerobila, možno aj preto sa dodnes môžu pýšiť bezstarostným partnerstvom, ktoré vzniklo z dlhoročného priateľstva a ktoré šokovalo aj ich. Skrúcaný berie svoju milovanú polovičku ako osudovú ženu, na ktorú ani po dlhých rokoch nedá dopustiť a spoločne s dcérkou Ellou (2) sú preňho všetkým.

Medzi Erikou Judínyovou a Štefanom Skrúcaným aj po rokoch lietajú iskry. Dokazujú to slová Skrúcaného, ktorý slovami chvály na svoju vyvolenú nešetril. „Na Erike si vážim, že je rodinne založená. Je to žena do koča aj do voza. Cíti sa dobre v tom voze, ale keď ju vidíte v koči, tak pôsobí, akoby sa tam narodila,“ rozpráva herec pre Nový Čas Nedeľa. „Nemá rada slová ako celebrita, luxus a podobne, i keď sa pohybuje v prostredí, ktoré divákom dáva pocit paničky túžiacej po luxuse,“ dodáva Skrúcaný, ktorý ukazuje pravú tvár moderátorky, ktorá sa dlhé roky pohybuje v žiarivom svete celebrít.