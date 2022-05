Krásna správa! Jarmila Hargašová skrývala veľké tajomstvo: Moderátorka je šťastím bez seba

Bývalá moderátorka Jarmila Lajčáková Hargašová (55) sa v spoločnosti dlho neobjavila.

Sympatická brunetka sa na vyše roka a pol spoločne s manželom Miroslavom Lajčákom presťahovala za veľkú mláku, odkiaľ sa kvôli jeho pracovným povinnostiam vrátila sama. Usmievavej šporťáčke to však neprekáža, o zábavu má aj na Slovensku postarané. Z obľúbenej Jarky je totiž už dvojnásobná babka, čo dokázala veľmi dlho tajiť.

Moderátorka vyzerá fantasticky. V spoločnosti sa objavila po dvoch rokoch, pričom šokovala informáciou, že je dvojnásobnou babičkou, čo by jej naozaj tipoval len málokto. „Staršia dcéra má dvoch malých synov, teda mojich vnukov. A to je momentálne najväčšia radosť,“ prezradila šťastná babička Novému Času. Svoje nadšenie a iskričky v očiach už nedokázala skrývať.

„Obidvaja sú chlapci, je to úplne iná energia, ako mať baby. Snažím sa starať a pomáhať, ako sa len dá, hlavne si to užívam, lebo to je za odmenu.“ Hargašovej rodina sa rozrástla a trávia spolu veľa času, avšak jedným dychom dodáva, že predsa len pociťuje chýbajúceho manžela, ktorý je v zahraničí. „Sme zdraví, rodina je pohromade s výnimkou manžela, ktorý robí v zahraničí, ale stretávame sa pravidelne,“ dodala na záver energická brunetka.