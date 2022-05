Známy spevák a víťaz X Factoru Peter Bažík: Rozvod a nová žena! Ide o známu speváčku

Slobodný, no znova vo vzťahu! Spevák Peter Bažík (36), ktorý je známy zo SuperStar a následne ako víťaz súťaže X Factor, má za sebou hneď niekoľko veľkých životných zmien.

Nie tak dávno sa mu totiž rozpadla rodina. Novému Času priznal, že len v novembri sa po deviatich rokoch vzťahu rozviedol s manželkou Kristínou (31), s ktorou má dve krásne dcérky Anetku (6) a Danielku (9). Dlho však, zdá sa, nesmútil. Jeho srdce už totiž patrí novej žene a o neznámu osobu rozhodne nejde.

Peter Bažík môže povedať, že jeho život dostal úplne iný rozmer. Len v novembri minulého roka sa rozviedol s manželkou Kristínou, ktorá mu porodila dcérky Danielku (9) a Anetku (6). V rozhovore pre Nový Čas však otvorene priznal, že napriek rozchodu nešlo o žiadnu drámu, ale o pokojný proces. „Myslím, že už nie je čo tajiť. Áno, došlo k rozvodu, ale som rád, že sme to s exmanželkou zvládli aj s deťmi, že sme to ustáli a nerobíme si zle a ja som za to strašne vďačný,“ povedal nám Peter, ktorý priznal, že kríza prišla časom a postupne.