Celebritný recept na nedeľu: Ľahký pohánkový šalát s cviklou od Lívie Bielovič

Herečku Líviu Bielovič (37) poznajú diváci nielen ako riaditeľku nemocnice v seriáli Druhá šanca, ale aj vďaka úlohám z divadelných javísk.

Tentoraz sa Lívia rozhodla predviesť svoje umenie z iného súdka. Pre seba a dcérku Rebeku vymyslela jednoduchý a zdravý šalát, ktorý si jej tínedžerka poľahky pripraví už aj sama, pretože nič nemusí vážiť, všetky ingrediencie stačí pridať podľa chuti.

Potrebujeme:

 pohánku

 vodu

 1 cibuľu pokrájanú na prúžky

 maslo

 olivový olej

 listový špenát

 himalájsku soľ

 1 cukinu

 špargľu

 1 biely jogurt

 mäkký syr Lučina

Na prílohu:

 postrúhanú cviklu

 citrónovú šťavu

 soľ a štipku bieleho korenia

Postup:

Najprv uvaríme v osolenej vode pohánku v pomere 1:1, priebežne miešame. Na záver do nej môžeme priliať trochu olivového oleja. Cibuľku s olivovým olejom podusíme, po chvíli pridáme malý kúsok masla. Keď cibuľka získa zlatú farbu, pridáme listy špenátu, podusíme a osolíme himalájskou soľou. Na druhú panvicu nalejeme menšie množstvo olivového oleja, poukladáme špargľu a opäť pridáme malé množstvo masla. Dusíme na jemnom plameni, následne posolíme himalájskou soľou. Keď čiastočne špargľa zmäkne, odložíme ju bokom, do výpeku položíme cukinu, kým nezozlatne. Ku koncu tiež osolíme. Vymiešame syr s bielym jogurtom a so soľou. Následne všetky ingrediencie naservírujeme na tanier. Doplníme šalátom z postrúhanej cvikle, dochuteným citrónovou šťavou, soľou a bielym korením.

Dobrú chuť!