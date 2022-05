Zábranskú čaká lukratívny flek v RTVS: Kto ju tlačí dopredu?! Neuveríte, kto s ňou bude moderovať

Jej hviezda stúpa. Martina Zábranská (28) síce začínala ako rádiová moderátorka, no dnes sa teší už z niekoľkých hereckých úloh, ako aj z moderovačky veľkolepej šou Let’s Dance, ktorú okúsila po prvý raz.

Začiatky pred kamerami boli v jej prípade rozpačité a sama priznala, že moderovanie v televízii nie je jej zóna komfortu. Vystresovaná Maca má tak na konte brbty, rozpačité otázky či strnulý výraz v tvári, ktoré však, zdá sa, okúsi znova. Zábranskú si totiž vytypovala RTVS, ktorá jej ponúkla moderátorský flek v novom formáte po boku influencera Expl0iteda (25). Čo ju presvedčilo, aby znova vstúpila do stresových vôd?!

Martina Zábranská mieri do Mlynskej doliny ako moderátorka ich novej relácie, a to len krátko po tom, čo mala moderátorskú premiéru v markizáckej nablýskanej šou Let´s Dance. Tam si vyrobila niekoľko trapasov, čo spôsobili skoro žiadne skúsenosti pred kamerami a stres zo živých prenosov. Sama Martina cítila, že to nie je to pravé orechové a že jej pozícia hlavnej moderátorky po boku Viktora Vinczeho proste vôbec nesedí. O príjemnú prácu bez zovretého žalúdka tak v jej prípade zrejme vôbec nešlo.

Diváci ju poriadne kritizovali a ona sama priznala, že to bol pre ňu ťažký oriešok. „Plne si uvedomujem svoje chyby aj to, že mám ešte pred sebou dlhú cestu. Snažím sa vďaka konštruktívnej kritike posúvať a premýšľať nad tým, čo spravím lepšie nabudúce, a nenechať sa opiť pochvalou, hoci si ju veľmi vážim,“ priznala vtedy.