Aj Adela Vinczeová občas potrebuje vypnúť, nie však hocijako: Toto je pre ňu luxus

Uznávaná moderátorka Adela Vinczeová (41) je na televíznom a rozhlasovom výslní nepretržite pomaly 20 rokov. Ako sama hovorí, pokiaľ ju práca moderátorky bude baviť a napĺňať, a práce bude dostatok, z médií sa stiahnuť nehodlá. Aj ona je však len človek, ktorý občas potrebuje vypnúť, a to doslova. A v jej prípade nie len tak hocijako.

Adela je roky divácky obľúbenou tvárou hudobnej relácie Chart Show, tanečnej šou Let ‘s Dance či talkshow Trochu inak s Adelou. Všetko, do čoho sa pustí, robí na maximum. Pre humor a pohotové reakcie je preto v našich končinách vyhľadávanou moderátorkou. Blíži sa však obdobie dovoleniek a aj Adela si plánuje oddýchnuť, a to poriadne.

Populárnu Slovenku čaká aj toto leto detský tábor, v ktorom už niekoľko rokov pôsobí spolu s manželom Viktorom ako animátorka. Spolu tvoria výborný tím a deti si ich nevedia vynachváliť.

Adela prácu s deckami miluje, vždy ju niečím obohatia. „Je to mentálny oddych, ale fyzický určite nie,“ vyjadrila sa pre Nový Čas. Čo však popredná moderátorka považuje za kvalitnú dovolenku? V hre sú dobrý hotel a pohodlné ležadlo. Pre Adelu je to podstatnejšie, ako spoznávať krajinu.

„Keď oddychujem, nepotrebujem týždeň opustiť rezort. Ono to pôsobí tak lenivo alebo arogantne ku krajine, v ktorej sa nachádzam, ale spoznávanie je niečo iné, ja potrebujem vylihovanie. Nech sa tam dobre leží, takže aj kvalitné ležadlo,“ poznamenala Adela.

„Pre mňa je dovolenka to, že konečne zažijem stereotyp,“ dodala. Adelu na dovolenke baví najmä to, že raňajky, obed, večeru, plávanie či návštevu fitka zažije každý deň približne v rovnakom čase. „A takto si viem užiť sedem úplne rovnakých dní,“ povedala Adela, ktorá destináciu tohtoročnej dovolenky zatiaľ prezradiť nechcela.

