Wisterová s Hrycovou sa poriadne zapotia: Toto má byť oddych pri mori? Väčšina žien by nesúhlasila

Kamarátky, moderátorka Vera Wisterová(45) a filmová producentka Wanda Adamík Hrycová (44), sa aktuálne tešia z toho, že sa všetko postupne vracia do starých koľají a práce pribúda.

Aj keď doba kreatívnemu priemyslu posledné dva roky nepriala, letné chvíle oddychu si odrieknuť neplánujú. Obe sú matky na plný úväzok, a tak sa rozhodli spojiť svoje sily a vycestovať za slnečnými lúčmi do zahraničia, užiť si chvíle pri mori. Bude to však zaujímavé, pretože ich čaká výlet v réžii piatich malých chalanov.

Moderátorka Vera Wisterová a producentka Wanda Adamík Hrycová plánujú spoločné chvíle oddychu. Za slnkom, morom, plážou a dobrým jedlom pocestujú do prímorskej krajiny ruka v ruke so svojimi ratolesťami. „My sa kamarátime a aj naše deti sa kamarátia. To bude partia,“ prezradila sympatická moderátorka Vera Novému Času.

Dovolenka to bude zaujímavá. Mamičky čaká boj s piatimi chalanmi na krku. Kým Vera bude baliť kufre dvom deťom - Harlowovi a Teovi, Wanda trom - Artemovi, Vadimovi a Nazarovi.