Judínyová a Skrúcaný oslávili spoločných 10 rokov: Toto si myslíme o slovách, že sme na dieťa starí!

Moderátorka Erika Judínyová (51) a herec Števo Skrúcaný (62) oslávili v máji desať rokov, ktoré s láskou prežívajú ruka v ruke. Dnes sa tešia z rozkošnej dvojročnej dcérky Elly. So známou dvojicou sme sa rozprávali o spoločnom živote, rodičovstve a práci.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Keď sa ukázalo, že tvoríte pár, bolo to prekvapenie v našom šoubiznise. Ako sa to vlastne stalo?

Števo: Fúúúha. (smiech) Tak to nejako vy­šlo, že v rovnakom čase som bol single ja, Erika bola single. Mali sme pár stretnutí, ale veď poznali sme sa už dlhšie. A nejako kamarátstvo prerástlo v priateľstvo a priateľstvo v lásku.

Erika: Števo to úplne presne opísal. Bolo to prekvapivé, možno aj pre nás, ale tak sa to nejako udialo.

Ako to vnímalo vaše okolie?

Erika: Zdalo sa mi, že okolie bolo prajné. To bezprostredné určite, ale ani v tom vzdialenejšom som nemala pocit nejakých negatívnych reakcií. Dokonca, keď si aj spomínam na mediálne výstupy, tak boli pozitívne.

Števo: Ja som zaznamenal asi dva druhy reakcií. Jednou skupinou bolo naše okolie - kamaráti a známi - ktorí reagovali veľmi pozitívne. Dokonca ma prekvapilo, že niektorí naši známi povedali: Jemine, veď vy sa k sebe hodíte, už dlhšie sme mali pocit, že ste sa k sebe postupne dostávali! No a druhou skupinou bolo širšie okolie, napríklad komentujúci pod rozličnými článkami, ktoré nás - v dobrom - naozaj nezaujímajú. Ja sa nestarám do ich životov a oni sa nemajú prečo do môjho.

Števo, Erika bola v tom čase vnímaná najmä cez optiku Smotánky, čo mohlo skresľovať názor na ňu. Čo vás na nej najviac prekvapilo, keď ste ju bližšie spoznali?

Števo: Erika je úplne iná, ako ju môžu ľudia vnímať z televíznej obrazovky. Nie je to žiadna nalíčená panička v extravagantných kostýmčekoch, ktorá sa stará iba o seba a okolie ju zaujíma iba z pohľadu toho, či je spokojné s ňou a s tým, ako vyzerá. Je úplne iná. Je to skromná, citlivá, pohodová žena, pre ktorú je veľmi dôležité súkromie, je plachá, je radšej doma v domácom oblečení ako v najnovšej róbe od módneho návrhára na nejakej spoločenskej akcii.

Svadbu ste mali v roku 2015, zmenila nejako váš vzťah?

Erika: 1. mája sme mali 10. výročie a nemyslím si, že by svadba nejako bola ovplyvnila náš vzťah.

Števo: Svadba na náš vzťah nemala žiadny vplyv a myslím, že už aj to, ako samotná svadba vyzerala, trochu napovedalo, akú rolu v našom vzťahu hrá. Veď naša svadba bola, že Erika si odskočila zo strižne a ja som si dal tiež dve hodiny pauzu. Svadba bola v našom prípade deklaráciou toho, že sme spolu, máme sa radi a chceme spolu žiť.

Čo máte na sebe navzájom najradšej?

Števo: Na Erike si vážim, že je extrémne rodinne založená. Je to žena do koča aj do voza. Cíti sa dobre v tom voze, ale keď ju vidíte v koči, tak pôsobí, akoby sa tam narodila. Nemá rada slová ako celebrita, luxus a podobne, i keď sa pohybuje v prostredí, ktoré divákom dáva pocit paničky túžiacej po absolútnom luxuse. Opak je pravdou, má rada v podstate akékoľvek prostredie, v ktorom sú ľudia, ktorých má rada.

Erika: Keď som Števa spoznala bližšie, najviac ma prekvapila jeho slušnosť a charakternosť. Števo je korektný človek. V mé­diách to tak niekedy nevyznelo, možno práve preto to na mňa urobilo dojem.