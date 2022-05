Zaľúbený Bezdeda to berie s novou priateľkou zhurta: Odhodlal sa k významnému kroku!

Tomáš Bezdeda (36) sa pred časom pochválil sympatickou priateľkou Ivanou (22), s ktorou toho majú veľa spoločného. Svoju vyvolenú našiel vo fitnescentre a z nevinného kamarátstva sa stala láska ako hrom.

Lámač ženských sŕdc, ktorý sa preslávil vďaka speváckej súťaži, je čerstvým úlovkom nadšený. Napriek tomu, že je zaľúbená dvojica ešte v počiatočnej fáze spoznávania sa, podľa spevákových slov vyznávajú rovnaké hodnoty a zdieľajú podobné názory na život. Splní Bezdedovi mladučká Žilinčanka sen o rodine?



Spevák Tomáš Bezdeda sa pred časom pochválil krásnou priateľkou Ivanou. Dlhé roky samoty sú tak už minulosťou. Vždy usmiaty blondiak tak opäť cíti motýle v bruchu a netají sa tým, že brunetka zo Žiliny je možno tá pravá na založenie rodiny.

„Brat je ženatý, má dve deti, vždy, keď príde, tak ma to inšpiruje. Je to také milé a ja som vychovávaný v takom rodinnom kruhu. Naši nie sú rozvedení, to som mal vždy šťastie, mohol som ich brať ako príklad,“ exkluzívne pre denník Nový Čas začal svoje rozprávanie Tomáš.