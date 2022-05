Partnerka Müllera o živote so spevákom: Aký je Richard v súkromí a kedy od neho radšej uteká inde?

Len prednedávnom uzreli svetlo sveta fotografie Richarda Müllera, ktoré spevák svojim objektívom zachytil vo voľnom čase. Na vernisáži nechýbalo množstvo známych osobností, no ujsť si ju samozrejme nenechala ani Richardova partnerka Vanda Wolfová. Tá na svojho partnera nešetrila superlatívmi, no odhalila aj to, čím ju vie vytočiť natoľko, že radšej odchádza z miestnosti!