Tragická nehoda Vašeka Jelínka z Luneticu: Svedok odhalil mrazivé detaily, takto sa to odohralo!

Snažil sa pomôcť! Spevák Vašek Jelínek (43), ktorý je členom známej českej skupiny Lunetic, prežíva jedno z najhorších období vo svojom živote. Len pred pár dňami sa mu totiž stala tragédia, keď pri nehode na diaľnici usmrtil človeka.

Vaškovi Jelínkovi sa pred piatimi dňami obrátil život naruby, keď sa z nevinnej cesty domov stala obrovská tragédia. Hudobník na diaľnici pri Mladej Boleslavi zrazil 40-ročného muža, ktorý prebiehal cez diaľnicu. Od toho času sa uzavrel do seba a oporu hľadá najmä v rodine, ktorá pri ňom stojí. Manželka Marcela totiž bola svedkom nehody.

„Nedalo sa tomu zabrániť, bol to nejaký čierno oblečený muž ukrajinského pôvodu, ktorý skočil Vaškovi priamo pod kolesá. Vôbec ho nebolo vidieť. Ja som ho ako spolujazdec vôbec nevidela, hoci som sedela vpredu a sledovala cestu. Bola to chvíľa a Vašek trhol volantom, inak by sme ho priamo nabrali, letel by do auta, a to by mohol byť náš koniec,“ hovorí Vaškova žena, podľa ktorej bol spevák pohotový.

„Vašek si však zachoval chladnú hlavu a hneď po zrážke vybehol na miesto nehody, sám pána odtiahol z cesty a spravil mu masáž srdca a poskytoval prvú pomoc až do príchodu záchranárov. Bola to naozaj neuveriteľná a promptná reakcia! Inak sa všetci len pozerali a nič neurobili. Len Vašek sa staral, aj keď medzi prechádzajúcimi autami riskoval život,“ dodala jeho polovička, ktorá svojho muža považuje za hrdinu.

Ako došlo k zrážke

1. Na 44. kilometri D10 v smere na Turnov prechádzal chodec cez diaľnicu.

2. Muž išiel v tmavom oblečení, spevák strhol volant, no zrazil ho.

3. Muža následne odhodilo do ďalšieho pruhu, kde ho prešlo druhé auto.