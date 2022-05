Jedna z našich najkrajších herečiek Karin Haydu (45) vyrazila do sveta.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Letné prázdniny sa síce ešte nezačali, ale ona odcestovala na letnú dovolenku už teraz v máji. Výber padol na Tureckú riviéru, kde sa to turistami len tak hemží. Nezostáva však len na jednom mieste. Z Beleku sa premiestnila do obľúbenej Antalye, odkiaľ má zrejme namierené aj do ďalších destinácií. Karin si však užíva nielen krásne pláže a luxusné hotely, ale ulahodí aj svojmu zvedavému oku. Objavuje totiž krásy tejto oblasti aj mimo rezortu.