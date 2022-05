Tomáša Bezdedu po rokoch zasiahol Amorov šíp: Ako som spoznal Ivanu

Našiel konečne tú pravú?

Spevák Tomáš Bezdeda (36), ktorý odštartoval kariéru v speváckej súťaži, veľa šťastia v láske po vzťahu s Adelou Vinczeovou (41) v posledných rokoch nemal. Niekdajší sen nejednej ženy bol dlhé obdobie nezadaný. Zdá sa však, že si ho láska predsa len našla a jeho bok zdobí mladá Žilinčanka Ivana(22), ktorú predstavil až teraz.

Tomáš Bezdeda bol dlhé roky známy ako bývalý partner Adely Vinczeovej. Po nej mal vzťah s lekárkou Monikou, s ktorou to však nemalo dlhé trvanie. Nejaké obdobie bol nezadaným mužom a netajil sa tým, že mu samota neprekáža. Davy jeho fanúšičiek však netrpezlivo očakávali, kedy sa idol mnohých žien stane opäť šťastne zadaným mužom.



A dočkali sa. Nádhernou novou priateľkou Ivanou sa pochválil len v týchto dňoch: „Stretli sa dva svety,“ opísal Tomáš spoločnú fotku v objatí so svojou novou polovičkou. Tomáš pre denník Nový Čas prezradil: „Stretli sme sa vo fitnescentre, kde sme sa do seba zahľadeli. Je to vzácnosť, stretnúť sa vo fitku, a nie na instagrame... Aj keď neskôr sme sa kontaktovali práve cez sociálne siete. Pravdupovediac, v živote by som nepovedal, že sa budeme stretávať častejšie a že to vyústi až do vzťahu,“ prezradil nadšený spevák, ktorého srdce je konečne naplnené láskou.

Bezdeda však prezradil aj o niečo viac: „Som rád, že športuje, chodí na hory, že máme rovnaké koníčky - bicyklovanie, turistika. Že ten voľný čas môžeme tráviť spolu takto aktívne,“ dodal Bezdeda, ktorý je zaláskovaný až po uši.