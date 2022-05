Koniec Hornej Dolnej dedinčanom zlomil srdce: Majú kopec vtipných zážitkov! Čo bonzli na hercov?

Po ôsmich rokoch končia! Markizácky seriál Horná Dolná sa na televíznych obrazovkách udržal celé roky a za ten čas si získal množstvo fanúšikov.

Obec Nová Lehota (okr. Nové Mesto nad Váhom) sa vďaka nemu stala mimoriadne obľúbenou destináciou pre turistov, ktorí do nej doteraz chodia v hojnom počte. No napriek evidentnému diváckemu úspechu dostal seriál stopku a po ôsmich rokoch sa už natáčať nebude.

Diváci komediálnej Hornej Dolnej si obľúbili nielen profesionálnych hercov, ktorí stvárnili ikonické postavy, ale aj obyvateľov obce - nadšených komparzistov vo vedľajších úlohách. V seriáli si zahrala takmer celá dedina a stal sa doslova súčasťou ich života. Všetci teraz svorne priznávajú, že im filmovačka bude veľmi chýbať. „Seriál Horná Dolná nás zmenil. Vďaka nemu sme známi a tiež sme si ako obec polepšili,“ pochvaľujú si dedinčania, ktorí o celom štábe rozprávajú len v dobrom.

Zažili s ním kopec humorných príhod, ktoré sa na obrazovke neobjavili a budú si ich ešte dlho rozprávať po večeroch. Pre všetkých je veľmi ťažké zmieriť sa s tým, že sa nakrúcanie u nich končí. „Je nám to, samozrejme, ľúto, že po toľkých rokoch končíme. Zvykli sme si na nich a budú nám chýbať,“ povedala na záver starostka obce Dominika Plačková Uhrinová.

Pomohlo mi to finančne

Vladimír Rybnikár (50) alias Kaper

Kaper, ako mu všetci hovoria, si zahral v komparze necelých osem rokov. Jazdil na vétrieske. „Tam ma však nebolo vidieť, lebo som šoféroval,“ smeje sa Vlado. Tak ako takmer všetci, často sa objavoval v televíznej krčme. „Je mi, samozrejme, ľúto, že už nebudeme natáčať, bolo to super a určite to aj mne pomohlo finančne. Na druhej strane je fajn, že sa to končí teraz, keď máme najviac roboty na záhradách,“ hovorí Vlado s tým, že keď to bolo potrebné, tak sa počas natáčacích dní nekosilo a nerobil sa hluk.