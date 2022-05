Tam, kde sa natáčala úspešná česká komédia. Spevák Tomáš Bezdeda (36) má za sebou nezabudnuteľný zážitok.

Absolvoval totiž zájazd do azda najpopulárnejšej českej dedinky, kde sa točila legendárna trilógia Slnko, seno. „Nikdy by som nepovedal, že to bude taký skvelý deň a také milé, úprimné, skvelé stretnutie nielen so Zdeňkom, ale so všetkými účastníkmi zájazdu do Hoštíc. Veľká vďaka za tento deň,“ zazneli slová nadšeného Bezdedu. Ten sa, samozrejme, nezabudol odfotiť aj s uznávaným režisérom Zdeňkom Troškom (68), z ktorého pera známa trilógia vzišla.