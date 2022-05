Simona Salátová šla s kožou na trh, vyzliekla sa! Ukázala to, na čo by mnohé ženy nenabrali odvahu

Mnohými milovaná i nenávidená komička a moderátorka Simona Salátová (28) je okrem humoru bez servítky známa i svojou čírou úprimnosťou. Nemala ľahké detstvo a prešla si poriadnou tyraniou, život ju naučil pravým hodnotám.

Fanúšikom odhalila tvár, ktorú u nej nevídajú až tak často.Práve týmto nesmelým dámam sa Simona prihovára. “Sú také dni, keď sedíš s kamoškou na káve a jediné, čo dokážeš sledovať je koľko voľného miesta má jej zadok na stoličke, ktorá teba tlačí.hovorí o myšlienkach, ktoré jej počas šedých dní behajú hlavou.

Napriek tomu, že nedávno schudla 15 kíl, je o nej známe, že sa za svoju postavu nikdy nehanbila a svoje fanúšičky vyzýva k tomu istému: “Všetky o sebe občas pochybujeme, aj tie štíhle, plné, dlhonohé, kratkosrsté, všetky. Ja len že...neznamená to, že sme úplne mimo len preto, že raz za čas nevieme, kde je sever. Ba možno to je aj normálne. Ja v to dúfam. Spolu s vami.”

