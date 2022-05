Redaktorka Kristína Kövešová sa vďaka svojej práci dostáva do situácií, ktoré by mnohým naháňali strach. Nebojácna tmavovláska má za sebou kauzy s pedofilmi, dílermi, riešila aj týrané zvieratá v rómskych osadách a tak je viac než isté, že mnohým leží v žalúdku. Vyzerá to však tak, že známa redaktorka adrenalín k životu doslova potrebuje a ten pracovný jej zďaleka nestačí.