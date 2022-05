Adela o Let´s Dance pred rokmi: Ja som tam žila vzťah! Chcel by si zatancovať aj Vincze?

Tanečná šou Let´s Dance sa skončila veľkolepým finále, pre jej moderátora Viktora Vinczeho to bol však doslova krst ohňom. Ten sa doposiaľ stihol predviesť nielen ako moderátor Televíznych novín, no aj ako herec a v šou Tvoja tvár znie povedome predviedol aj svoje spevácke a tanečné nadanie. Je teda možno načase drať tanečné topánky v budúcej sérii Let´s Dance. Kývol by na ponuku účinkovať v šou? A ako si na svoje pôsobenie spomína Adela?