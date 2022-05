Vlado Kobielsky vychováva syna pri poháriku: Otvorený rozhovor o citlivej téme

Jeden z najúspešnejších slovenských hercov Vladimír Kobielsky (46) je otcom troch detí, pričom sa snaží, aby s nimi trávil čo najviac času a vštepoval im len to dobré. Tentoraz si preto vzal „na paškál“ najstaršieho syna Kristiána (18), aby ho priučil, ako narábať s alkoholom.

Krásne slnečné počasie a pocovidové obdobie láka ľudí do ulíc a posedieť si na terasách reštaurácií. Teplé počasie vytiahlo do ulíc aj Vlada Kobielskeho so synom Kristiánom. Kým Vlado si na spoločnej fotografii pripíjal s pivom, jeho syn držal v ruke farebný miešaný nápoj. Herec je zrejme jeden z tých rodičov, ktorý sa rozhodol nezakazovať, ale o nerestiach s deťmi otvorene hovoriť.

Taký prístup zvolil aj pri milovanom synovi: „Ja som mal v detstve to šťastie, že moji rodičia boli abstinenti. Takže pitie alkoholu u nás nebolo spoločenským štandardom. Keď som to na stužkovej prehnal, dva týždne mi nikto doma nebral telefón,“ opísal svoje mladé časy herec. „Neskôr som sa s alkoholom snažil skamarátiť, ale genetika ma limitovala a bolo mi stále nevoľno a zle. Dnes preferujem pri nejakej príležitosti „salón špic“ pri triezvej hlave a rozvahe,“ otvoril tému seriálový otecko na sociálnej sieti.

Vyzýva rodičov, aby svoje deti v tomto smere takpovediac vzdelávali. „Nezabúdajme, že by sme s deťmi mali otvorene rozprávať aj o téme zodpovedného prístupu k alkoholu. Lebo rodič zohráva dôležitú úlohu vo formovaní ich názorov. Keď sa s deťmi bavíme na túto tému, upozorňujme ich, aké sprostosti môže napáchať opitá hlava (človek pod vplyvom alkoholu). Aby aj vám raz mohli deti poďakovať, že ste ich nasmerovali správnym smerom.“