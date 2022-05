Vdovec Rychtář o zákulisí filmu o Ivete Bartošovej (†48): Takto si pamätá na milovanú manželku

Mal strach, aby ju nevykreslili v zlom svetle! Josef Rychtář (64) bol posledným manželom známej českej speváčky Ivety Bartošovej († 48).

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Tá tragicky ukončila svoj život v apríli 2014, keď skočila pod vlak. Dnes sa na streamovacej službe objavil dokument o jej živote, ktorý už má za sebou aj svoju premiéru. Na rozdiel od iných sa však Rychtář na akcii neukázal a ako Novému Času Nedeľa prezradil, ani ho snímka o žene jeho života nezaujíma.

Rychtář bol posledným partnerom známej speváčky, ktorá si získala nielen meno skvelej hudobníčky, ale v posledných rokoch sa hovorilo aj o jej závislostiach. Práve tie robia jej manželovi Josefovi veľké vrásky a práve to bola vec, ktorá ho v súvislosti s jeho manželkou hnevá.

Veľa ľudí totiž vôbec nevidí „za oponu“ a veľa informácií sa len zbytočne nafúklo. „Keď boli za mnou tvorcovia tohto filmu, predbežne sme hovorili, že by malo prísť aj pokračovanie až do toho tragického dňa, 29. apríla 2014. Požiadal som ich, nech je to vierohodné, aby to Ivetke nejakým spôsobom neublížilo,“ prezradil pre Nový Čas Nedeľa Rychtář.

„Aby to nebolo príliš bulvárne, ale aby sa snímka opierala o ozajstné skutočnosti. Nech z toho Ivetka vyjde taká, aká naozaj bola – citlivá, skromná žena, ktorá žila normálny život. Ktorá nielenže vedela spievať, ale starala sa o syna, o domácnosť... Lebo ja som ju takú zažil,“ dodal Ivetin muž, ktorý si stále chráni najtajnejšie momenty so svojou láskou. „Mám doma množstvo fotiek a videí, ktoré sme si doma nakrúcali, a ktoré verejnosť nikdy nevidela. Bol by som nerád, aby z toho vyšla ako ženská, ktorá sa utápala v alkohole, liekoch a podobne,“ dodal na záver.