Tvrdá rana pre moderátora Martina Šmahela: Stopka v televízii! Môže si za to sám?

Dali mu zbohom kvôli veľkej puse?! Moderátor Martin Šmahel (36) sa už niekoľko rokov snaží dostať medzi moderátorskú špičku a jeho šanca prišla pri šou Survivor.

Práve tu si sympaťák mohol mädliť ruky, keďže išlo o veľký projekt v Dominikánskej republike, kde mohol ukázať svoje schopnosti a zarobiť si aj pekný balík peňazí. Ako sa však Novému Času podarilo zistiť, po návrate domov si Záhorská Bystrica na Martina posvietila a spravila s ním rázny koniec. Dnes sa tak Šmahel na „programe“ televízie Markíza viac neobjavuje a dokonca prišiel aj o flek, na ktorom v minulosti pracoval.

Nie je tajomstvom, že Martin Šmahel sa snaží dostať medzi stálice moderátorskej obce, no podľa všetkého sa mu to veľmi nedarí. Napriek tomu, že v Markíze sa už nejaký ten piatok drží a dostal šancu hneď v niekoľkých projektoch, ani to nestačilo na to, aby ukázal svoje kvality.

„Martin dostal šancu v šou Survivor, no podľa kompetentných bol neriadená strela. Zverejňoval veci, ktoré nemal a nevedeli ho kontrolovať,“ povedal Novému Času zdroj z okolia televízie s tým, že otázna bola aj jeho ďalšia práca na obraze. „V minulosti moderoval Farmu Xtra, ale pre televíziu bol len plán B a hľadala niekoho iného,“ dodal zdroj zo Záhorskej Bystrice. S otázkami sme sa teda obrátili aj na samotného Martina, ktorý sa tváril, že o ničom nevie alebo svojom nevhodnom správaní nemá tušenie.

„Neviem, o čom hovoríte,“ povedal nám fitnesák, ktorému očividne do reči veľmi nebolo a svoje neúspechy nechcel veľmi komentovať. Nakoniec nám však aspoň potvrdil správu o konci jednej etapy. „Je pravda, že Farmu Xtra už robiť nebudem,“ vyšlo nakoniec z moderátora, ktorý tak zrejme v Markíze skončil a je možné, že jeho dni na obraze sú spočítané.