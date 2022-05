Kultový seriál Horná Dolná: Koniec po 8 rokoch! Herci sú sklamaní, kto si utiahne opasok?

Blíži sa posledná klapka! Herci v seriáli Horná Dolná, ktorý, sa natáčal v dedinke Nová Lehota, zabávali divákov ako obyvatelia klasickej dediny, v ktorej sa stále niečo deje.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Zaujímavé charaktery a skvelé herecké obsadenie sa dlho držali na výslní, no, ako sa zdá, ani to nestačilo na to, aby Markíza v nakrúcaní pokračovala. Po dlhých rokoch sa totiž kompetentní odhodlali na razantnú zmenu a rozhodli sa, že jeden zo svojich najúspešnejších projektov stopnú. Desiatka hercov si teda vypočula nepríjemnú správu a prišla tak nielen o svoje miesto na obrazovke, ale aj o zárobky, ktoré rozhodne neboli malé.

Seriál Horná Dolná patrí medzi najdlhšie trvajúce projekty Markízy a od začiatku ťahal divákov k obrazovkám nielen skvelým obsadením, ale aj témou. Dedinský život a s ním spojené vtipné situácie totiž boli zárukou skvelej zábavy, o čom svedčí aj dlhý čas, ktorý na obrazovke vydržali. Napriek tomu sa však diváci všetkého časom „objedli“ a, ako sa Novému Času podarilo zistiť, sledovanosť neustále klesala. Kompetentní museli teda rozhodnúť ako ďalej a, nakoniec prišlo k najhoršiemu. „Nie je žiadnym tajomstvom, že podľa peoplemetrov už Horná Dolná neťahá tak ako kedysi. Záujem divákov sa rozptýlil na iné konkurenčné projekty, a tak dedinský seriál už nie je to, čo býval,“ povedal nám zdroj z modro-žltej televízie.

Nemalé peniaze

Horná Dolná dopomohla hercom nielen k popularite, ale im aj poriadne naplnila vrecká. Za jeden natáčací deň sa ich honorár totiž pohybuje v sume medzi päťsto až šesťsto eur pri hlavných postavách, čo im za osem rokov hodilo na bankový účet desiaťtisíc eur. Okrem toho, že bol seriál pre účinkujúcich finančne príťažlivý, boli na pľaci už ako jedna veľká rodina a zohratí boli aj s miestnymi obyvateľmi. „To bolo osem nádherných rokov nášho života. Tam prišlo k veľmi dobrému prepojeniu s miestnymi obyvateľmi, ktorí s nami hrali, aj nám pomáhali. Takže sme ich poznali už aj po menách. V zásade sme sa zúčastňovali aj života obce,“ povedal pre Nový Čas Peter Sklár. Ten má z ukončenia projektu hlavu v smútku.