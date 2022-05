Rodinný recept od hudobníka Štefana Šteca: Pripravte si chutné tatarčane pirohy

Rusínsky spevák, choreograf a tanečník Štefan Štec (35) ponúka recept na tradičné rusínske jedlo, ktoré už celé generácie obľubuje jeho rodina. Tatarčane pirohy pripravujú na slávnostné príležitosti, hlavne na Vianoce. Prekvapiť nimi môžete návštevu aj v bežné dni, dokonca si môžete recept sami upraviť a doplniť ingredienciami, ktoré obľubujete.

Postup:

Zemiaky uvaríme v šupke (do vody dáme asi lyžičku soli). Vychladnuté zemiaky ošúpeme. Obe múky vysypeme do misky, v ktorej pripravíme cesto. Posolíme a obe múky premiešame. Postupne pridávame vodu a vytvoríme hutnejšie cesto (jeho kvalitu zistíte tak, že sa odlepuje od misky). Cesto rozvaľkáme na pomúčenej doske. Vyrežeme si pravidelné štvorce, necháme odstáť. Pripravíme si plnku - vidličkou popučíme zemiaky, pridáme bryndzu (125 až 250 g - podľa chuti), pre vláčnosť môžete pridať trochu mlieka. Pridáme ostatné ingrediencie. Štvorčeky cesta naplníme plnkou a zlepíme do trojuholníkov. Vložíme postupne do vriacej vody. Keď pirohy vyplávajú na povrch, sú hotové. Polejeme rozpusteným maslom. Ozdobíme kôprom, kto chce, môže recept vylepšiť a poliať kyslou smotanou či jogurtom.

Potrebujeme:

Na cesto:

400 g polohrubej múky



100 g pohánkovej (po rusínsky tatarčanej) múky



vodu (cca 100 až 200 ml)



soľ



maslo

Na plnku: