Lintner chváli hokejové prednosti Bezdedu: Ako Gáborík!

Vypuklo hokejové šialenstvo na Slovensku! Po historickom úspechu slovenského hokeja na februárových ZOH v Pekingu, je slovenský fanúšik v očakávaní ďalšieho úspechu.

Na svoje si príde aj spevák Tomáš Bezdeda (36), pre ktorého je hokej obrovskou vášňou. Tomáš hokej aj hráva a jeho kvality pochválil aj majster sveta z roku 2002 Richard Lintner.

"Tomášovi idú veľmi dobre individuálne činnosti. Vidím ho na ľavom krídle, keď ho mohol hrať Gáborík, tak prečo nie Tomáš," pochválil speváka bývalý obranca.

"S Riškom som si hokej zahral na rôznych benefičných zápasoch. Bola to česť hrať s niekým takým, kto to vie. Keď vám s milimetrovou presnosťou prihrá na čepeľ hokejky, tak je to paráda," chváli Bezdeda, ktorý si neodpustil ani humor. "Čakal som teraz nomináciu na MS, ale neprišla. Tak dúfam, že príde ešte od Riša na nejaké akcie," vtipkoval Tomáš.