Láska ako hrom! Svarinská je do svojho zajačika Expl0iteda až po uši: Jej slová hovoria za všetko

Kristína Svarinská (32) sa niekoľko rokov prezentovala ako slobodná dáma, aj keď na verejnosť sporadicky presakovali informácie o jej malých románikoch. Teraz herečka opäť žiari šťastím po boku mladého influencera Petra Altofa (25).

Svarinská sa s mladíkom známym pod prezývkou Expl0ited spoznala vďaka markízackej tanečnej šou Let´s Dance, kde sa zvŕtala so svojím tanečným partnerom Marekom Kličom. Do hľadiska šou bol pozvaný aj samotný influencer. A ako už všetci vieme - práve tam medzi nimi preskočila povestná iskra a oboch zasiahol amorov šíp lásky.

Pre herečku bolo účinkovanie v Let´s Dance nezabudnuteľným zážitkom. "Asi neexistujuú slová, ktoré by opísali, čo sa dialo posledné tri mesiace. Koľko ľudí som stretla, koľko lásky sa rozdalo, koľko driny sa vydrelo..nič, čo napíšem nemá zmysel. Každý z nás si prešiel svojím vlastným očistcom," spomína Svarinská na ťažké tréningy na tanečnom parkete.

Okrem sebazaprenia našla kráska v šou aj niečo podstatne lepšie. "Pre mňa bolo Let´s Dance nezabudnuteľnou jazdou a výstupom z komfortnej zóny. Až takej, že sme zrazu dvaja," vyliala sa herečka na Instagrame k fotke, kde si so svojou novou láskou zaľúbene pozerajú do očí.

Aký majú Svarinská a Altof vzťah, zaujímalo aj moderátora Sajfu, ktorý s dvojicou zverejnil krátke video. Podľa toho, čo brunetka povedala, sa zdá, že je do svojho zajačika zamilovaná až po uši. "Je to to najlepšie, čo sa mi kedy za posledné obdobie stalo," prezradila Svarinská, ktorá momentálne prežíva jedno zo svojich najkrajších období.