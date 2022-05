Adela na manžela nešetrila chválou, ten sa jej odplatil: Toto sa robí, Viktor?!

Tanečná šou Let´s Dance bola plná tanečných prekvapení, no svojim moderátorským výkonom prekvapil aj moderátor Viktor Vincze. Pre toho to bola prvá veľká skúsenosť so živým prenosom a jedným dychom dodáva, že z nej bude čerpať ešte dlho. Prvenstvom na porotcovskej stoličke sa však môže chváliť aj Adela, ktorá na kolegov no ani na Viktora nešetrila superlatívmi. Ten jej to oplatil spôsobom sebe vlastným.