Richard Lintner pred MS v hokeji: Jedno meno mu v nominácii chýba

S bývalými spoluhráčmi oslávil 20. výročie titulu majstrov sveta. Teraz sa už ale bývalý skvelý hokejový obranca Richard Lintner (44) sústredí na svetový šampionát vo Fínsku, ktorý bude pozorne sledovať.

Všetko to potom rozoberie vo svojej šou Citronáda, ktorej je Rišo moderátorom. A ako vidí držiteľ zlata a bronzu šance Slovákov vo Fínsku?

"Nech to počítam, ako počítam, vidím to tak, že zo skupiny postúpime pohodlne. Potom sa ale obávam jednej veci, že vo štvrťfinále narazíme na Česko, ktoré je podľa mňa čiernym koňom turnaja. A to je zlá správa. Verím, že sa mýlim, ale Česi budú mať tento rok dôvod oslavovať," myslí si Lintner.

V nominácii na MS mu ale chýba jedno meno. "Tréner Ramsay urobil jednu chybu. Tomáš Bezdeda je tu a nesedel v lietadle do Helsínk," hovorí s úsmevom Lintner. Bezdeda mu ale kontruje: "Ja to rozdýcham. Idem dnes na hory, tak to trochu aj rozchodím. Hokej milujem, budem našim chalanom fandiť."