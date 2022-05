Ohrdnutá Katka zo šou Svadba na prvý pohľad prehovorila: Trpké slová o odmietnutí

Nevestu, ktorú mu vybrali, ani nevidel! Šou Svadba na prvý pohľad sa dočkala svojho konca a vďaka expertom sa podarilo spojiť hneď niekoľko párov, ktoré sa vydali na spoločnú cestu životom.

V prípade športového rozhodcu Filipa (28) a mladej učiteľky telesnej výchovy Katky (29) však dvojica nedostala ani šancu. Diváci sa teda nikdy nedozvedia, či aj v prípade týchto dvoch by prišlo k zhode, keďže sympaťák všetko odvolal. Dôvodom má byť úplne iná žena, kvôli ktorej nedal svojej neveste vo veľký deň šancu zažiariť a ani nádej, aby si získala jeho srdce.

Relácia Svadba na prvý pohľad má za sebou úspešné spojenia a vďaka odborníkom si dnes hneď niekoľko osamelých ľudí našlo svoju lásku a parťáka na život. Máloktorý divák však tušil, že bol „na sklade“ pripravený ešte jeden pár, keď chceli do experimentu zapojiť aj Filipa a Katku. Mladá učiteľka bola pritom z nového dobrodružstva nadšená. Pri rozhodnutí, keď jej oznámili, že jej nakoniec našli ženícha, žiarila od radosti.

Dvojica však nakoniec šancu nedostala, lebo ženích uskočil krátko pred tým, ako si ju vôbec mohol obzrieť. Odborníci sa s ním nakoniec spojili a dožadovali sa, prečo všetko odpískal. „Počul som, že ste mi našli nevestu. Udialo sa to, že som spoznal iné dievča a je to dosť vážne. Myslím si, že aj z jej strany, čiže som to nemohol ani prijať. Pripadalo mi to nefér, či už voči nej, alebo voči mojej budúcej žene,“ vysvetlil športový rozhodca, ktorý svoje rozhodnutie neľutuje a vie, že sa rozhodol najlepšie, ako vedel.