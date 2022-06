Hilmerová odhalila súkromie: Slovami o detstve zaskočila, toto prezradila o vlastných ratolestiach

Monika Hilmerová je hrdou mamou dvoch detí, dcéry Zary a syna Leonarda, s ktorými sa prostredníctvom hier často vracia do svojho detstva. Do toho si zaiste odskočí aj vďaka relácii LEGO MASTERS, ktorá čoskoro odštartuje na obrazovkách televízie Markíza a ktorej bude herečka súčasťou. Ako je to u nich doma s obľúbenou stavebnicou a hrami? Herečka zo svojho súkromia poodhalila viac a vyzerá to tak, že žiadna nežná kvetinka v minulosti nebola.