Gáborík vychválil Adelu s Viktorom do nebies: Trúfol by si aj na väčšiu moderovačku?

Kedysi hviezdil v NHL, dnes je z neho zabávač a moderátor. Marián Gáborík ukončil hokejovú kariéru v roku 2021 a od tej doby sa divákom prihovára ako komentátor hokejových zápasov, či ako moderátor obľúbenej šou Boris a Brambor, ktorú si môžete pozrieť v sobotu o 22.35 na Jednotke a predtým v piatok o 22.05 na Športe. Moderovanie bolo spočiatku pre Maja ako nemoderátora skutočnou výzvou, no vyzerá to tak, že by si trúfol aj na omnoho väčšiu. Jeho slová vás prekvapia.