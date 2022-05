V Opere SND to vrie: V zahraničí je Ludha hviezda, u nás mu ponúkli robiť toto! To vážne?

Kríza v Opere SND pretrváva už niekoľko dní. Podľa sólistu Ľudovíta Ludhu (58), ktorý počas kariéry pôsobil v operách v New Yorku, Mexiku či Sydney, sa situácia nijako neposunula vpred.

Zatvorená historická budova SND, redukcia počtu sólistov na 20 percent, nejasné podmienky externej spolupráce. A tiež dehonestujúca ponuka práce. Práve tá sa týkala tenora Ľudovíta Ludhu, ktorému v divadle namiesto doterajšieho zaradenia ponúkli flek pomocného pracovníka. Ako svoje kroky obhajuje vedenie SND?

Približne šestnásť sólistov Opery SND skončilo na dlažbe a ocitlo sa v nezávideniahodnej situácii. Podľa vedenia SND mali na takéto vážne kroky dôvody. „Vzhľadom na nízku vyťaženosť časti sólistického súboru Opery SND pristúpilo vedenie k nevyhnutnej redukcii jeho počtu. To, že niektorí speváci a speváčky mali v posledných predcovidových sezónach od 10 do 30 predstavení ročne, je problém, ktorý vedenie nemôže ignorovať. A to najmä pri pohľade na dlhodobú nízku návštevnosť Opery SND. Časti sólistického súboru sme preto ponúkli, aby prešli z interného na externý úväzok. Ostali by im počty predstavení, ale účinkovali by ako externí umelci, čo je pre SND výrazne fi nančne výhodnejšie. Odstupné (spolu s odvodmi) pre týchto sólistov vychádzalo v priemere na 17 000 € na hlavu a zároveň mohli v SND ďalej hosťovať,“ uviedla hovorkyňa SND Izabela Pažítková.

Tieto podmienky sa však sólistom nepáčili. Plamene nespokojnosti rozdúchali aj ďalšie kroky divadla, ktoré niektorým sólistom ponúklo nové pracovné miesta údržbárov či inšpicientov. Jedným zo sólistov, ktorému mala byť takáto pozícia ponúknutá, bol aj dlhoročný člen Opery SND, tenor Ľudovít Ludha, ktorého kvality oceňoval aj svetoznámy Luciano Pavarotti.

Ludha pôsobil niekoľko mesiacov v Berlíne, kde zožal veľký úspech. „Hral som hlavnú rolu v Štátnej opere v Berlíne. Mal som fantastickú kritiku. Prišiel som do SND, kde mi z ničoho nič ponúkli, že môžem u nich spievať, ale len externe, aj to len malé roly,“ hovorí Ludha. Namiesto pochvaly tak nasledovalo zníženie pracovného úväzku a prechod z interného stavu do externého. „Nie som typ človeka, ktorý robí problémy. Nemali však pripravené vôbec nič. Ani koľko hereckých rolí, ani za koľko v rámci externého úväzku,“ poznamenáva uznávaný tenor, ktorý túto ponuku vedenia odmietol. Následne mu dali podpísať papier, kde mu ponúkli miesto pomocného pracovníka! „To znamená, že môžem ísť v Národnom divadle zametať dvor. Takéto ponižujúce podmienky si po 36 rokoch nezaslúžim,“ povedal pre Nový Čas Ludha, ktorý sa rozhodol zo SND odísť. Podobne ako Ludha skončili aj ďalší sólisti.