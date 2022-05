Pandémiu vystriedala vojna: Obávajú sa speváci dôsledkov? Opýtali sme sa Knechtovej, Adamca a Cmorika

Opäť na nich príde mráz? Obdobie pandémie koronavírusu bolo pre všetkých náročné. Obrovskú ranu utrpela aj kultúra, ktorá dostala červenú na skoro dva roky. Umelci sa nemohli venovať svojej práci a často počúvali nepríjemné komentáre.

A aj keď sa opatrenia uvoľňujú, zdá sa, že ľudia sa na koncerty raketovou rýchlosťou rozhodne nehrnú a umelci majú strach, že sa bude opakovať neúnosný scenár z obdobia pandémie. Knechtová (41), Adamec (35) či Cmorik (42) hovoria o katastrofe, ktorá sa rúti na umelcov. Tá ich môže opäť pripraviť o prácu a príjmy.

Kultúra sa počas uplynulého obdobia otriasala v základoch, keďže ju pandémia koronavírusu zavrela na dlhé mesiace. A aj keď sa opatrenia uvoľňujú, prišiel ďalší strach v podobe vojny na Ukrajine. Umelci cítia, že záujem o koncerty nie je to, čo býval. Ani speváčka Katka Knechtová nevie, či dôsledky pandémie a vojny nepoložia kultúru opäť na lopatky.

„Vnímame to aj my, aj ľudia, že keď pominula pandémia, tak prišiel zrazu strach z vojny, ľudia sa zľakli, a ten systém zdražovania a všetky tie veci, tak to sa v kultúre, samozrejme, vždy odrazí, takže to cítime my a aj ľudia na tej druhej strane. Robíme však všetko pre to, aby sme mohli robiť my svoju prácu a aby ani ľudia neprišli o ten moment pekného zážitku. Dúfam, že nás to nepoláme a že nám to nezlomí väz všetkým,“ uviedla pre Nový Čas speváčka. S názorom, že ľudia sú opatrnejší, sa stotožňujú aj iní umelci.