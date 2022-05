Spevák evergreenov Peter Stašák prekvapil: Koncerty na benzínovej stanici a to nie je všetko!

Veľkolepé finále Let´s Dance si nenechali ujsť mnohé známe tváre, nevynímajúc speváka známych evergreenov Petra Stašáka. Ten na priamy prenos tanečnej šou prišiel so svojou rodinou a nevyhol sa ani zvedavým otázkam Tomáša Bezdedu. Popritom Stašák poodhalil, prečo musí spievať aj na benzínovej pumpe, no aj to, kedy lezie doma najbližším na nervy.