Tanečnica Adama Bardyho neudržala na uzde súkromné problémy: Zrútená Rošková otvorila rany Adele?!

Noblesná šou Let’s Dance došla do svojho konca uplynulú nedeľu. Projekt, ktorý stál Markízu státisíce eur, vyvolal obrovský ošiaľ u divákov a na prenosoch sa to len tak hemžilo známymi tvárami.

Finálové kolo bolo veľkolepé, ale viac ako inokedy sa premenilo na slzavé údolie. O „plačkov“ nebola núdza, ale to najemotívnejšie prišlo po vystúpení sympaťáka Adama Bardyho (28) a jeho tanečnice Dominiky Roškovej (31), ktorá nielen v dokrútke, ale aj po dotancovaní skončila v slzách. Priznala ťažké životné obdobie a zdá sa, že viac o jej ranách bičom vedela Adela (41), ktorá sa s bolesťou tanečnice stotožnila viac, ako by sa čakalo. Aká bolesť rozplakala Adelu?!

Tanečná paráda je za nami, ale emócie z posledného finále stále rezonujú. Finálová trojica tanečných párov zo seba vydala to najlepšie, avšak Zuzana Kubovčíková Šebová s Vildom a Adam Bardy s Dominikou na megatalentovaného Jána Koleníka nedosiahli. Stal sa absolútnym víťazom celej šou, ale pozornosť, ktorú mal zožať herec, mu rozhodne ukradla tanečnica Dominika Rošková, ktorá dlhé mesiace drela na parkete s urasteným členom čestnej stráže prezidentky Čaputovej Adamom. Ich výkony dojali mnohých, ale kotúľajúce sa slzy po lícach tanečnice počas celého prenosu a aj v dokrútke všetkých zaskočili.

Cez plač totiž iba ťažko dokázala hovoriť. Adam Bardy si s Roškovou budoval vzťah opatrne. „Veľmi pomaly sme sa oťukávali a hľadali si k sebe cestu,“ priznal Adam, ktorý si cestičku k Dominike predsa len našiel. Z „pracovného“ vzťahu sa tak stalo kamarátstvo, s ktorým podľa ich slov po konci šou určite neseknú. Dôkazom toho je aj fakt, že sa tanečnica neubránila slzám a s plačom sa mu hodila okolo krku za to, že jej bol v najhorších chvíľach veľkou oporou.

„Náš vzťah sa dosť vyvíjal, snažila som sa byť profíčka, aj keď som prežívala veľmi ťažké životné obdobia, a Adam mi veľmi pomohol. Pri ňom som si spomenula, čo je na živote najkrajšie a to podstatné,“ plakala tanečnica. Nie je totiž tajomstvom, že sa Rošková krátko pred Let’s Dance rozišla so známym podnikateľom Jaroslavom Packom, s ktorým tvorila pár dlhých päť rokov. Nový Čas o konci ich vzťahu informoval ešte začiatkom marca a už vtedy mali za sebou dlhé týždne odlúčenia. Prečo to na Roškovú doľahlo až po niekoľkých mesiacoch v Let’s Dance?