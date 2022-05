Náročná Jana skritizovala životnú úroveň ženícha: Ostrá spŕška vulgarizmov na krásnu fitnesku!

Keď sa fitnes trénerka Jana (33) stretla pred oltárom s pedagógom Martinom (31), zostal mladý blondiak z jej krásy unesený. Ona však o sympatiách ani nechyrovala a hneď sa ponosovala na jeho výšku.

Keď Martin priviedol svoju milú do svojho príbytku, nesnažila sa fitnesáčka ani pretvarovať. Brunetku pred príchodom upozornil, že žije skromne, ale útulne. Ukázal, že posteľ má skrytú v skrini, a to ju „zabilo“: „Mne bolo najprv z toho vtipne, lebo to som ešte v živote nevidela. V pohode, ako v Egypte na múmiu,“ neodpustila si posmešok.

Martinovi hneď došlo, že od neho čakala vyšší štandard: „Asi som ju teda nepresvedčil nielen výškou a svojím výzorom, ale ani materiálnym zabezpečením,“ povedal smutne.

„Manžela teda ona hľadať nešla, a o to horšie, že jej ponúkli ,len‘ učiteľa s učiteľským platom a ,len‘ s jednoizbovým bytom,“ hromadia sa komentáre. „Panovačná a protivná dievka.“ „Typická nafúkaná, namyslená kurvi..a, čo si myslí že bude v mega veľkom paláci sedieť a nič nerobiť, na každý mesiac bude mať niekoľkotisícový badžet na míňanie, sem-tam roztiahne nohy a to je všetko,“ zhodnotil Janino správanie v šou ďalší zo stoviek napálených diskutujúcich.

Jana však vracia úder: „Svoj čas trávim prevažne v práci, preto negatívne komentáre nemám čas čítať a ani im nevenujem špeciálnu pozornosť. Moji blízki a priatelia vedia, aká v skutočnosti som, a to je pre mňa najdôležitejšie,“ povedala Novému Času nevesta.