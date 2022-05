Utrápený herec Marcel Nemec má dôvod na úsmev: Rakovinu bije hlava-nehlava!

Umelec Marcel Nemec (50) sa neteší len zo slnečných dní, ktoré voňajú rozkvitnutou jarou, ale aj v rámci možností napraveným zdravím. Dobré správy ho čakali po vyšetrení, kde sa lekári zblízka pozreli, ako mu chemoterapia zaberá.

Hercovi totiž pred pár mesiacmi diagnostikovali rakovinu, ktorú zistili pri bežnom zákroku v brušnej dutine. Na votrelcov, ako nazýva Marcel nádory vo svojom tele, sa teda pozreli po liečbe znova a herec zostal prekvapený. Iba pred pár dňami zažíval Marcel Nemec hodiny plné napätia. Po tom, čo mu lekári diagnostikovali zákernú rakovinu, prognózy do budúcna veľmi pozitívne neboli.

Divadelník sa však pustil do boja a zdá sa, že liečba prináša prvé dobré správy. Obľúbený Marcel musel po niekoľkotýždňovej chemoterapii absolvovať kontrolné vyšetrenia. Keď mu lekári oznámili záver, bol šťastím bez seba. Život má opäť vo svojich rukách a teší sa zdraviu, ktoré bolo ešte donedávna diskutabilné.

Napriek desivej diagnóze však zostal pozitívny a liečbou prechádzal s ľahkosťou jemu vlastnou. „Bol som na dôležitom vyšetrení, ktoré malo ukázať, ako sa u mňa rakovinke NEdarí, teda, že nepribudli noví votrelci a nastavená liečba (a nielen tá medicínska) je top. Nuž a potvrdilo sa! Huraaaaa! Cieľ je na dosah! Som šťastný a ďakujem svojim lekárom, svojmu konzíliu,“ poďakoval sa verejne herec tímu, ktorý na jeho zdravotný stav dozeral.

Poďakoval tiež všetkým kamarátom a fanúšikom, ktorí mu boli nápomocní. Napriek tomu, že liečba na jeho tvári nechala nejakú tú vrásku, je umelec na seba pyšný: „To je tvár, čo? Do kaše, hneď by som sa obsadil do... Mám krásnu tvár, mne sa páči... A o takých 10 rokov to bude ešte brutálnejšie. Teším sa! Až mám motýle v brušku. Život je taký krásne farebný a voňavý. Ďakujem, že máme mier!“ dodal s nekonečnou ľahkosťou na duši. „Ešte ma čaká asi jedna séria chemošky, potom opäť vyšetrenie a ak to ukáže, že votrelci nie sú, tak už len občasná kontrola,“ prezradil pre Nový Čas.