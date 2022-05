Experti v šou Svadba na prvý pohľad vybrali ďalší pár, ktorému to nevyšlo. Učiteľka telesnej výchovy Katka a športový rozhodca Filip by si zrejme rozumeli, ale... ani nádejný ženích zrejme netušil, čo sa stane. A naozaj sa to stalo! Miesto v jeho srdci už totiž bolo obsadené. Čo na to Katka?