Rozcítený Adam Bardy po finále Let's Dance: S Dominikou nekončí! Pozvánka, ktorú jej budete závidieť

Tanečná šou Let´s Dance sa dostala až do finále a diváci neuveriteľných desať týždňov sledovali výkony tanečných párov. Do finále sa prebojovali aj Adam Bardy a jeho tanečná partnerka Dominika Rošková, ktorí nepatrili práve k favoritom šou a patria medzi páry, ktoré urobili najväčší pokrok. Obaja otvorene priznali, že šou ako aj tréningy im budú nesmierne chýbať, no jedným dychom dodávajú, že sa ich cesty rozhodne nerozchádzajú. Dôkazom sú aj slová sexi herca, ktorý hneď na Dominiku vychrlil jedno pozvanie.