Let’s Dance má za sebou veľké finále: Tajná párty po vypnutí kamier! Vieme, kto žúroval až do rána

Dojatie, slzy a neopísateľné nadšenie. Desiatimi nedeľnými večermi sprevádzali televíznych divákov nadupané tanečné výkony v Let’s Dance.

Šou sa tešila obrovskej obľube a posledný finálový večer nesklamal. Napriek dych vyrážajúcim vystúpeniam všetkých finalistov zodvihol napokon nad hlavu vzácnu trofej herec Ján Koleník (42), čo sa aj dalo čakať.Podaktorí dokonca potiahli do skorých ranných hodín, keď už pomaly vychádzalo slnko.

To, že sa bude niečo diať po zhasnutí kamier, nechtiac prezradil samotný moderátor Viktor Vincze. Tanečná šou Let’s Dance vyvrcholila uplynulú nedeľu veľkolepým finále siedmej série. Prenos si podmanil divákov a vystúpenia finálovej trojice tanečníkov doslova dvíhali zo stoličiek. Nakoniec na treťom mieste skončili Zuzka Kubovčíková Šebová s Vilémom Šírom a druhé miesto patrilo Adamovi Bardymu a Dominike Roškovej. Víťazným párom sa stali Ján Koleník a Vanda Poláková, ktorých mnohí videli s titulom od samotného začiatku.

„Je to úžasné, je to eufória, je to neopakovateľný zážitok v živote. Dlho to budeme spracovávať a žiť z toho. Boli tam slzy šťastia a naozaj sme do toho vložili srdce, energiu, silu, všetko, čo v nás naozajstné je, a to sa nedá oklamať, preto telo a emócie reagujú tak, ako reagujú,“ zazneli slová nového kráľa tanečného parketu, ktorý sa po vyhlásení výsledkov neubránil slzám. Po vypnutí kamier sa začal tajný žúr, kam mohli len pozvané osoby a naše celebrity si to nenechali ujsť.