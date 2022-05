Sexi Ibara zvláda modeling i herectvo: Biely plášť nosí aj mimo kamier! Čo ho však láka najviac?

Herec Victor Ibara, ktorý momentálne hviezdi v seriáli Druhá šanca, sa predviedol na Bratislavských módnych dňoch v úlohe modela. Málokto však vie, že talentovaný herec a model má s postavou sympatického sekundára Gabriela spoločného viac než dosť. Ibara je totiž študentom medicíny a zdá sa, že nie je nič, čo by nezvládol. On však priznal, na čo by si predsa len netrúfol.