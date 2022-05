Let’s Dance sa skončilo veľkolepým finále: Parketu od začiatku kraľoval Koleník, bolo to fér?!

Let’s Dance, ktoré priniesla po siedmich rokoch na televízne obrazovky Markíza, chytila za srdce mnohých divákov, ale aj samotných účinkujúcich.

Celebrity sa zvŕtali každú nedeľu na tanečnom parkete, kde doslova potili krv a drali tanečné topánky. Medzi hviezdami však nielen výškou vyčnieval herec Ján Koleník (42), ktorý bol malou „nočnou morou“ každého súťažiaceho. Nie je totiž tajomstvo, že sa Jano spoločenskému tancu súťažne venoval dlhé roky, čo mu dávalo pred ostatnými nedobehnuteľnú výhodu. Ostatní si tak mohli aj nohy, ruky dolámať, aby sa k nemu došplhali. Bolo to voči ním fér?!

Koleník bol od začiatku favorizovaným súťažiacim, ktorý má tanec jednoducho v krvi. Nestalo sa tak však z večera do rána. Herec totiž dlhé roky poctivo trénoval a brázdil tanečné súťaže. Pohybovú prípravu má tak „zmaknutú“ a dostať sa do tanečnej formy aj po rokoch nečinnosti nebolo pre neho až také náročné. Telo si pamätá, a to Janovo detto.

„V pätnástich som chodil na gymnázium a kamarátka ma upozornila, že na nástenke visí pozvánka na kurzy vtedy ešte spoločenského tanca a spoločenskej výchovy. Síce sme k tomu nemali žiadny vzťah, no išli sme do toho. V tom čase to bol obrovský boom. Nakoniec som sa tancu venoval aj po ukončení kurzu. Tanečnému parketu som venoval celú pubertu, a tak sa zo mňa stal spoločenský tanečník,“ prezradil nedávno pre Nový Čas Nedeľa Koleník.

Niet teda divu, že urastený herec predvádzal na parkete Let’s Dance jedno číslo lepšie ako druhé a jeho taneční spolupútnici mohli v zákulisí len blednúť závisťou. Mnohí z nich sa na tréningoch trápili a, ako priznali, nezaobišlo sa to bez modrín, boľavých nôh, rúk či celého tela. Podaktorí dokonca zhodili aj nejaké tie kilá. Mórová, Cibulková, Attila, Kovačič či ďalší iní okolo spoločenského tanca ani nešli a na parkete tak prežívali chvíle podobné útrapám.