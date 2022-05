Wanda Adamík Hrycová v šoku, do jej bytu vtrhla NAKA: Povoláva právnika aj psychológa pre deti!

Prežila v živote všeličo, no toto je za hranicou.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii Wanda Adamík Hrycová (44) si ani v najhoršom sne nevedela predstaviť, čo museli prežívať jej manžel a deti, keď ich strhlo zo sna ozbrojené komando z NAKA. Producentka bola v osudné utorkové ráno na ceste z Prahy a o nečakanej návšteve sa dozvedela z telefonátu.

Keď sa vrútila do bytu po krk ozbrojená skupina, doma bol len Wandin manžel Marek (40) s ich troma synmi, ktorí sa museli na celú drámu pozerať. S informáciou vyšiel portál zivot.pluska.sk. Nikto nevedel, čo sa deje, a v ich očiach bol len strach. Wanda Novému Času opísala scény ako z hororu, z ktorých sa bude celá rodina dlho spamätávať. Čo je za nečakanou raziou?!

Hrycová prežívala tie najhoršie chvíle. Celú nepríjemnú situáciu na vlastnej koži zažil jej manžel Marek a synovia Artem, Vadim a Nazar. „Čo sa presne stalo, nechápem ani ja doteraz. V utorok ráno medzi piatou a šiestou vpálilo ozbrojené komando k nám domov. Nebola som doma, keďže som bola vo vlaku na ceste z Prahy. Začali zvoniť ako blázni, na čo zobudili celý byt. Moje dieťa vybehlo pred kuchynské okno pozrieť sa von, odkiaľ naň mierili kukláči samopalom. Môj muž, ktorý bol sám s deťmi, otvoril dvere a vpálili dnu,“ uviedla pre Nový Čas producentka, ktorá do dnešného dňa nechápe, čo sa udialo.

NAKA vtrhla do bytu a správali sa, ako keby prišli do domu mafiána, no za všetkým má byť nejaká kauza, o ktorej manželia absolútne nič netušia. „Oni nám povedali, že riešia nejakú vec, nejaké verejné obstarávanie. Pred niekoľkými rokmi nejaká firma predložila referencie o tom, že pracovala v Iraku a zabezpečovali tam nejaké veci a môjho muža, ktorý pracuje v Iraku a chodí tam veľmi často, tak jeho oslovili, aby preveril, či tie preferencie sú pravé,“ vysvetlila Wanda.