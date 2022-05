Slávnostná premiéra o Bartošovej (†48): Jej ex pozvánku nedostal! Ostrá reakcia vdovca Rychtářa

Pred pár dňami sa v Prahe konala slávnostná premiéra minisérie Iveta.

Premiéru seriálu o začiatkoch kariéry českej speváčky Ivety Bartošovej († 48) si nedala ujsť česká smotánka či jej blízka rodina. Nechýbal Bartošovej syn Artur Štaidl (25) ani sestra Ivana (56). Tvorcovia spomienky na jemnú speváčku však nepozvali všetkých. Vdovec Josef Rychtář (64) obišiel bez pozvánky.

Výbušný Josef Rychtář sa dostal do povedomia vzťahom so speváčkou Ivetou Bartošovou. Ako jej manžel sa za ňu pravidelne bil na verejnosti, či plakal. Práve vdovec Rychtář je tou osobou, ktorá musela dať súhlas k nakrúteniu životopisného príbehu o Ivete. Na premiéru ho však nepozvali. „Ja by som tam aj tak nešiel, lietali by tam facky,“ vyjadril sa Rychtář pre český portál Aha! Podľa neho je však neprijateľné, že sa na premiére zúčastnili syn Artur a jej sestra Ivana, ktorí jej neboli schopní prísť na pohreb.