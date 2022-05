Dorota Nvotová priznáva sklony k závislostiam: Nálepka feťáčky mi berie prácu!

Speváčka a hudobníčka Dorota Nvotová (39) sa zverila, že to, ako ju vníma okolie, ju často trápi. Na sociálnych sieťach si v diskusiách neraz našla označenie feťáčka.

Dcéra Jara Filipa († 51) a herečky Anny Šiškovej (61) však priznáva, že tvrdé drogy idú mimo nej. Vie totiž, že ak by s tým raz začala, už by nebolo cesty späť. Napriek tomu sa však nálepky nevie zbaviť a dokonca ju to malo niekoľkokrát pripraviť o prácu.

Hudobníčka bola roky tuhou fajčiarkou. Nič nebolo jej väčšou slabosťou ako nikotínová cigaretka. Po tom, čo dostala v Nepále pľúcnu embóliu, sa zľakla a s neduhom skoncovala. Avšak duchom je stále fajčiarka. V podcaste o závislostiach sa rozrozprávala, aké návykové látky ešte skúsila. Kokaín k nim vraj určite nepatrí, i keď sa pred ňou ocitne na každej dobrej párty:

„Stále mi je to ponúkané, ja sa pohybujem v muzikantskej a umeleckej partii a je bežné, že sa veci zvrtnú a zrazu je na stole zrkadlo. Ja o tom hovorím otvorene, ja som si nikdy nedala. Napriek tomu mám nálepku feťáčka. Na internete - tá prefetovaná Nvotová. Nech sa mi niekto príde pozrieť do očí, že videl som ťa fetovať, lebo nevidel. Alkohol, cigarety, tráva - to je všetko, čo som skúsila,“ ozrejmila pre regionálne noviny MY.

Nad tým, čo si hovoria za jej chrbtom, dokáže mávnuť rukou, ale stalo sa jej, že prišla kvôli tomu o kšefty: „Kvôli tomu som aj párkrát prišla o prácu, lebo vyšiel článok, že fetujem. Som tá onálepkovaná, a úplne zbytočne. Asi preto, že o tom otvorene hovorím. Mňa vždy zaujímala farmácia, medicína, čiže mne sa to páči hovoriť a skúmať. Len trinástu komnatu nechávam zatvorenú, lebo viem, že mám v sebe strašný závislostný gén a vidím to na cigaretách, ako ma to pohltilo. Aj keď nefajčím, som naďalej fajčiar telom aj dušou. Preto iné dvere neotvorím, lebo viem, že by sa mi to páčilo,“ priznala svoju slabosť.

Desiatky rokov má závislého brata, ktorý ju aj okradol: „On nechce prestať. Ja som ho spoznala na kare, keď nám zomrel otec, je to iný typ vzťahu, ja to beriem ako chorobu. On má ísť na liečenie, nie do basy. A on išiel radšej do basy ako na liečenie. Je vtipný, šarmantný, najviac zdedil z otca, len tým plytvá. Fetovať od 15 a mať 45 je celkom slušný výkon,“ povedala Dorota s tým, že sa čuduje, že je ešte medzi živými.