Višňovský dostal ponuku do Let's Dance: Stačilo málo a už by vykrúcal bokmi! Našiel si šikovnú výhovorku

Dostal ponuku do tanečnej šou Let´s Dance. Bývalý skvelý slovenský reprezentačný hokejista Ľubomír Višňovský (45) prezradil, ako na ňu pred pár rokmi reagoval.

"Myslím, že to bolo rok potom, ako som ukončil kariéru. Prišlo to nečakane, necítil som sa na to. Klobúk dole, čo tam predvádzajú, ja na to zatiaľ nie som pripravený," prezradil bývalý obranca tímov NHL Los Angeles Kings, Edmonton Oilers, Anaheim Ducks či New York Islanders.

Kariéru ukončil Višňovský v sezóne 2015/2016 v drese Slovana Bratislava. Slovensko reprezentoval na 10 svetových šampionátoch a štyroch ZOH. Získal tri medaily z MS - striebro v roku 2000, zlato v roku 2002 a bronz v roku 2003.