Dcéra Nízlovej bola na zápise: Lobotka na škôlku zarobí za 4 minúty, prepych sa však nekoná!

Nejde o žiadny luxus! Speváčka Daniela Nízlová (35) je na dcérku Lindu (2) sama po tom, čo dostala kopačky od úspešného futbalistu Stanislava Lobotku (27).

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ten sa s malou dcérkou väčšinu času spája len prostredníctvom internetu, keďže hrá za taliansky Neapol, kde zarába nemalé peniaze. Kto by si však myslel, že rozkošná princezná skončí v nejakej prestížnej súkromnej materskej škôlke, ten by sa mýlil. Linda bude navštevovať štátne zariadenie v meste, kde si Daniela aj so sestrou Veronikou len nedávno kúpili dom.

Daniela si za posledné obdobie prešla nejednou životnou skúškou. Rozišli sa s Lobotkom a presťahovala sa na Slovensko. Tu si nedávno kúpila aj päťizbový dom, do ktorého sa už pomaly sťahuje aj so sestrou, s ktorou ju spája nielen sesterské puto, ale aj rovnaký osud slobodnej matky. Samotný Lobotka sa o dcérku zaujíma v rámci svojich možností a spája sa s ňou aspoň cez sociálne siete. On sám totiž trávi väčšinu času v Taliansku, kde hrá za tím Neapolu.

Odlúčenie od dcéry mu však určite vynahradzujú nemalé peniaze, ktoré zarába. Podľa dostupných informácií by totiž mal za rok zinkasovať závratných 1,8 milióna eur, ktoré mu doprajú luxusný život. To sa však nedá povedať o Nízlovej, ktorá žila dlhú dobu po rozchode u svojich rodičov v Hronskom Beňadiku. So športovcom však nemalo ísť o jednoduchý rozchod a mali sa naťahovať kvôli alimentom. V médiách sa totiž objavovali informácie, že speváčka žiada od Lobotku závratnú sumu dvadsaťtisíc eur, čo v nej zdvihlo vlnu hnevu.