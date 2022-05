Tanečník Peter Modrovský je pre kamery v Let's Dance neviditeľný: Prečo sa skrýva?!

Peter Modrovský (38), ktorý je súčasťou šou Let’s Dance od samého začiatku, sa rokmi posunul z rádového súťažiaceho na oveľa prestížnejšiu pozíciu.

Stará sa o to, aby bolo všetko tip-top a dohliada nielen na celé zákulisie či prípravy šou, ale aj na tanečné tréningy. Stal sa tak kľúčovým človekom, ktorého velebia počas priamych prenosov nielen tanečné páry, ale aj hviezdna porota. Modrovský je tak slovne na pretrase každú možnú chvíľu, ale jeho tvár zostáva pred kamerami skrytá. Prečo sa stráni verejného vystupovania?!

Modrovský sa po rokoch zvŕtania sa na parkete presunul do zákulisia, kde dohliada na to, aby všetko klapalo ako švajčiarske hodinky. Je tak neoddeliteľnou súčasťou celej šou, čoho dôkazom je aj fakt, že jeho meno je na pretrase počas priamych prenosov veľmi často. Markizácke kamery však napriek tomu jeho tvár nikdy neukazujú a „Modrák“ zostáva len akousi imaginárnou persónou, ktorú divák nemá šancu zočiť.

A to ani vtedy, keď sa sem-tam nakrátko posadí do hľadiska. Je však aktívny aj počas tréningov, keď naplno zarezáva ako tréner našich celebritných tanečných polovičiek. Ak by si niekto myslel, že ho režisér Pepe Majeský ukáže aspoň v dokrútkach z tréningov, ani to sa nekoná. Petrovi sa tak kamery oblúkom vyhýbajú, čo však neplatilo v období veľkej tanečnej slávy či počas jeho vzťahu s Adelou Vinczeovou, keď to bola úplne iná pesnička.